Nueva presidenta del TSJE anuncia etapa de renovación

Al encabezar su primera sesión de pleno como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la nueva magistrada al frente del Poder Judicial llamó a sus colegas a construir una etapa de unidad y fortaleza institucional, al considerar que su llegada representa la oportunidad de renovar y consolidar la confianza ciudadana-

En su mensaje, la titular exhortó a magistradas y magistrados a trabajar como un cuerpo colegiado sólido, dejando de lado intereses particulares para colocar al centro la responsabilidad de impartir justicia con transparencia y legitimidad.

“La función que desempeñamos no es un privilegio, sino un compromiso derivado de la confianza que la ciudadanía nos ha otorgado. Esa confianza exige de nosotros integridad y cohesión en cada decisión”, expresó durante la sesión.

La magistrada presidenta subrayó que la legitimidad del tribunal se sustenta en el mandato ciudadano, por lo que la unidad del pleno es condición indispensable para garantizar resoluciones confiables y libres de presiones externas.

Asimismo, destacó que el momento actual ofrece la posibilidad de fortalecer al Poder Judicial como un equipo comprometido y con la capacidad de responder a los desafíos de la justicia moderna.

Finalmente, dirigió un llamado a quienes integran el Tribunal a caminar juntos en la consolidación de un órgano autónomo, fuerte y digno: “El reto es grande, pero juntos podemos demostrar a Chihuahua un Poder Judicial a la altura de su sociedad”, concluyó.