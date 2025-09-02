Llegarán servicios gratuitos del Gobierno del Estado a Chihuahua 2000 este jueves

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que este jueves 4 de septiembre, la feria de servicios “Cuenta Conmigo” estará en la colonia Chihuahua 2000, para llevar servicios y apoyos gratuitos a la comunidad.

Se instalará en avenida Sosa Vera 14903, con la colocación de módulos de diversas dependencias estatales para atender de manera directa a la población.

Habrá afiliaciones al programa MediChihuahua, vacunación contra el sarampión y otras enfermedades, valoraciones oftalmológicas con entrega de lentes graduados, consultas médicas, cortes de cabello, entrega de árboles y apoyos alimentarios del programa NutriChihuahua.

También se brindará atención especializada a personas con discapacidad y adultos mayores, así como la entrega de tarjetas del programa Juntas Podemos Ahorrar, entre otros programas.