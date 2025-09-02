Invita Turismo a carrera internacional

El secretario de Turismo del Estado, Edibray Gómez Gallegos, informó que del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo la competencia internacional de ultramaratón “Ultra Trial Mont Blanc” en los municipios de Batopilas, Bocoyna y Urique, con la participación de más de mil 500 corredores provenientes de 30 países.

El evento contempla un recorrido principal de 100 millas, además de categorías de 100 kilómetros, 56, 36 y 20 kilómetros, con el fin de abrir la experiencia a distintos niveles de corredores.

Entre los participantes se contará con campeones mundiales, quienes correrán junto a los rarámuris, reconocidos internacionalmente por su resistencia en carreras de larga distancia.

Gómez Gallegos destacó que se espera una derrama económica cercana a los 30 millones de pesos para la región, además de la proyección internacional de Chihuahua como destino para este tipo de competencias.