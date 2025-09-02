Cruz Russek envía mensaje de fortaleza

Al enfrentar un diagnóstico de cáncer, el empresario Víctor Cruz Russek, y esposo de la gobernadora Maru Campos, compartió un mensaje lleno de optimismo y valentía dirigido a su círculo cercano, colaboradores y socios del Grupo CR3, en el marco de una convención automotriz organizada por la empresa.

“Le voy a ganar al cáncer. Tengo la decisión y la pasión por vivir”, afirmó con determinación, al tiempo que lamentó no poder asistir en persona al evento por motivos de salud.

El mensaje fue proyectado durante la convención como una muestra de agradecimiento y liderazgo.

Vestido con saco a cuadros y camisa blanca, el empresario habló de su situación personal y aprovechó el espacio para dejar un mensaje de motivación.“Nada en esta vida es fácil. Pero con actitud, carácter y coraje se puede salir adelante. Ustedes, como yo, tienen que dar lo mejor de sí”, expresó.

Cruz Russek vinculó su lucha contra el cáncer con los retos que enfrentan quienes buscan el éxito empresarial, invitándolos a mantenerse firmes y con metas claras.

“Aprovechen el tiempo. Busquen el éxito con coraje. Porque eso también se necesita para sanar, para superar las pruebas. Yo tengo muchos pendientes, muchas razones para seguir. No me voy a rendir”.

Fundador de Grupo CR3, Cruz Russek recordó los orígenes de su empresa hace casi tres décadas, cuando también enfrentaban obstáculos y lograron salir adelante con esfuerzo colectivo y determinación.