Aplicadas más de 718 mil vacunas vs el sarampión

El secretario de Salud del estado, Gilberto Baeza Mendoza, informó que desde el inicio del brote de sarampión en Chihuahua se han aplicado más de 718 mil dosis de vacuna, con un notable incremento durante el mes de agosto, en el que se colocaron alrededor de 300 mil dosis.

Aunque reconoció que es complicado tener un número exacto de cuántas vacunas faltan por aplicar, explicó que el objetivo principal es llegar a todas aquellas personas que no tienen sus esquemas de vacunación completos.

Durante su intervención, Baeza Mendoza indicó que la vacunación se ha intensificado particularmente en macrocentros y ferias de salud.

Solo durante el fin de semana pasado en Ciudad Juárez, se aplicaron aproximadamente 3,000 dosis el domingo y 2,500 el sábado, en uno de los macrocentros instalados durante una feria de salud que calificó como todo un éxito.

El secretario reconoció la gran respuesta de la población, aunque también hizo un llamado a evitar acudir de último momento para no generar aglomeraciones. Señaló que hay suficientes centros de vacunación disponibles y pidió a la ciudadanía tomar conciencia sobre la importancia de vacunarse a tiempo.

Finalmente, reiteró que el objetivo no es establecer un número fijo de vacunas por aplicar, sino garantizar que todas las personas completen su esquema de vacunación, como medida fundamental para contener el brote de sarampión en la entidad.