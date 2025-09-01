Infantino y Trump coordinan facilidades migratorias

fuente: unotv

La Copa del Mundo 2026 será realizada por tres países: México, Canadá y Estados Unidos y a menos de un año del arranque del torneo existen temores de algunos fanáticos internacionales ante las políticas migratorias establecidas por el presidente Donald Trump, pero el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los aficionados de todo el mundo serán “bienvenidos”.

En total habrá 104 partidos entre los tres países con Estados Unidos cargando con la mayoría de ellos. En una rueda de prensa en África, tan solo unos días después de haber estado en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, Infantino dijo que se entiende el sistema de visados, pero señaló que ha trabajado para tratar de que todo sea más ágil para aquellos visitantes de los países clasificados y puedan apoyar a sus representativos.

“Es importante aclarar este punto. Hay muchas ideas equivocadas por ahí. Todo el mundo será bienvenido en Canadá, México y Estados Unidos el año que viene para la Copa Mundial de la FIFA”, señaló el dirigente quien, no hace mucho, visitó a Donald Trump en la Casa Blanca y con quien ha ido estableciendo una relación cercana.

“Tenemos que trabajar en ello, tenemos que hacerlo mejor, tenemos que hacerlo más fácil, pero definitivamente hay un compromiso por parte del gobierno de Estados Unidos para garantizar que el proceso sea fluido, así que los aficionados de todo el mundo serán bienvenidos”, dijo el dirigente del organismo mundial de futbol.