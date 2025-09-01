Presenta Claudia Sheinbaum primer informe

fuente: excelsior

Sheinbaum llama a empresarios a sumarse al Plan México

Hay continuidad en obras iniciadas por AMLOEn el tema de salud, Sheinbaum Pardo destaca que han dado continuidad a las obras iniciadas por el presidente López Obrador, por lo que han inaugurado hospitales y en los siguientes cuatro meses inauguraremos 16 más, es decir, serán 31 nuevos hospitales al cerrar el 2025.

La Presidenta resalta que en 2025, los estudiantes de educación media superior del Valle de México, ya no realizaron el examen del Comipems.

“A diferencia de años anteriores, que las los adolescentes se les hacía creer que había buenas y malas escuelas y que su calificación en un examen determinaba cuál de ellas podían acceder hoy saben que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas y que ellos pueden decidir a cuál asistir a través o a partir del lugar donde viven con excepción del Politécnico y la UNAM que tienen sus propios criterios”.

Destacó que han apoyado a los maestros y maestras, y que esté el mismo año comenzará una consulta nacional sobre la carrera magisterial, escuela por escuela. Sheinbaum afirma que programas sociales son “el plan social más ambicioso en la historia de México”Respecto a los programas sociales de su administración, Claudia Sheinbaum destaca que este “es el plan social más ambicioso de la historia de México, fundado en el principio de confianza del pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar y bajo la máxima que guía nuestro movimiento por el bien de todas y todos primero los pobres”.Sheinbaum asegura que garantizaron seguridad social integral a trabajadores de apps.

Sheinbaum afirma que garantizaron la seguridad social integral a todas las personas trabajadoras de aplicaciones telefónicas. Gracias a la reforma, 1 millón de personas se vieron beneficiadas. Sheinbaum destaca 10 proyectos tecnológicosLa Mandataria federal destacó que están desarrollando 10 proyectos estratégicos de innovación, desarrollo de tecnología nacional y estudios humanistas.

Entre ellos destaca el mini vehículo eléctrico; el proyecto Kutsari para el diseño de semiconductores; los satélites de observación; el sistema metoceánico de monitoreo climático y protección civil.El diseño y producción de un vehículo aéreo no tripulado de última generación; “hay cerca de 500 investigadores trabajando en estos proyectos”. “Nuestra economía muestra fortaleza”; Sheinbaum llama a empresarios a sumarse al Plan México

En el tema económico, la Mandataria federal aseguró que nuestra economía muestra fortaleza un crecimiento anual estimado de 1.2 % frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales que decían que iba a caer el PIB este año.Explicó que la inversión extranjera directa es récord en el primer semestre del año, con más de 36 mil millones de dólares; el número de visitantes a México creció 13.8 % respecto al mismo periodo del año anterior.Nuestra moneda se mantiene por debajo de los 19 pesos por dólar, el desempleo se ubica en 2.7 % uno de los niveles más bajos del mundo y la inflación anual en julio fue de 3.5 % la menor desde enero del 2021. Aprovecha para convocar a empresarios a sumarse al Plan México.