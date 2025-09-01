Destaca Bonilla apertura de Sheinbaum en primer año

El alcalde Marco Bonilla, fue cuestionado respecto al informe de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacando la apertura lograda en la actual administración federal.

Señaló que la relación con el Gobierno Federal ha sido notablemente distinta, con mayor disposición al diálogo y colaboración en temas de interés para el municipio.

Bonilla expresó su satisfacción por la apertura mostrada por los secretarios, quienes han demostrado interés en los asuntos municipales y han establecido una comunicación fluida. También resaltó los avances en materia de seguridad pública a nivel nacional, subrayando que se sigue una estrategia diferente a la de administraciones anteriores, con mayor cooperación incluso a nivel internacional, particularmente con Estados Unidos.

En cuanto a la situación específica de Chihuahua capital, el alcalde mencionó que se encuentran a la espera de acciones concretas que beneficien directamente a la población.

Entre sus expectativas, destacó la construcción de un hospital del IMSS, proyecto que espera y pueda concretarse durante el segundo año de la administración federal, gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Federal, empresarios locales y la gobernadora del estado.