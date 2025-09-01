Inicia Municipio capacitaciones en temas de salud mental

En este regreso a clases, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), inició hoy el “Programa de Promoción y Atención de la Salud Mental en Escuelas”, dirigido a instituciones de nivel medio superior y que se llevará a cabo hasta diciembre de 2025.

Este programa tiene como propósito cuidar la salud emocional de estudiantes, docentes y familias, generando entornos escolares más seguros, protectores y resilientes.

El programa contempla:

• Capacitación de grupos de jóvenes promotores en habilidades socioemocionales, resolución de conflictos y autocuidado.

• Seguimiento y canalización de casos que requieran atención psicológica especializada, detectados mediante un tamizaje previo en salud mental.

• Talleres dirigidos a docentes y familias sobre primeros auxilios psicológicos, autocuidado docente y crianza con enfoque en salud mental.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la salud mental de la comunidad educativa, fortaleciendo factores protectores y ofreciendo acompañamiento psicológico oportuno a quienes lo necesiten.