Invita Gobierno del Estado a disfrutar de las fiestas patrias con Josi Cuen y Jorge Medina

El Gobierno del Estado invita a las y los chihuahuenses a participar este 15 de septiembre en los festejos por el 215 Aniversario del Inicio de la Lucha de Independencia, que tendrá como invitados especiales a los cantantes de música regional mexicana Josi Cuen y Jorge Medina, con su gira “La Máquina del Tiempo”.

Las actividades empiezan desde las 17:00 horas en la Plaza del Ángel, donde se tiene preparada una tarde-noche de tradiciones mexicanas, que será amenizada con la música de Aída Cuevas, La Fiera de Ojinaga, el Grupo Vodka y Francisco Rey, entre otros artistas.

En punto de las 23:00 horas la gobernadora Maru Campos encabezará desde el balcón principal de Palacio de Gobierno, el acto protocolario del Grito de Independencia de México, para continuar con el espectáculo de pirotecnia especialmente preparado para la ocasión y la presentación de los exvocalistas de la Arrolladora Banda El Limón.

Con el objetivo de prever riesgos durante el evento, y que los chihuahuenses disfruten de esta festividad de manera segura, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) recomienda vestir ropa y calzado cómodos, protegerse del sol con bloqueador, gorra o sombrero.

También es conveniente mantenerse hidratado e informarse sobre la duración del evento, los puntos de acceso, así como ubicar las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Además se debe notificar a la familia sobre la asistencia al acto, el tiempo estimado de permanencia en el lugar, definir un punto de reunión con parientes o amigos para encontrarse en caso de extravío, así como mantener atención especial en menores de edad y adultos mayores.

Es necesario identificar los puestos de información y auxiliares, los servicios sanitarios y localizar los puntos en que se encontrará el personal de seguridad y de Protección Civil, para informarle cualquier tipo de irregularidad.

Se exhorta a no obstruir pasillos, salidas o rutas de evacuación, y al finalizar el evento, esperar 15 minutos para retirarse del sitio de manera ordenada, sin empujar, correr, ni gritar.

En caso de alguna emergencia, reportar de inmediato a los elementos de seguridad o llamar al 9-1-1.