Comienza el regreso a clases con “Mi Bolsa escolar”

El presidente municipal, Marco Bonilla, dio inicio a la entrega del programa “Mi Bolsa Escolar 2025” en la escuela primaria 24 de Febrero, beneficiando a estudiantes de educación básica con útiles escolares gratuitos.

Con una inversión superior a 53 millones de pesos, el programa busca apoyar a más de 100 mil alumnos de escuelas públicas en el municipio.

En esta edición se contempla la distribución de kits escolares en 294 primarias y 80 secundarias.

Cada kit incluye mochilas, lápices, sacapuntas, hojas, cajas de colores, tijeras y otros artículos esenciales para el ciclo escolar, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y fomentar la permanencia escolar.