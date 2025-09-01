Gobernación Municipal clausura cuatro negocios en operativo del 25 al 31 de agosto

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 25 al 31 de agosto se realizaron 299 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 21 actas administrativas por diversos motivos y cuatro clausuras en total.*Las clausuras realizadas al momento fueron:

• Tienda de abarrotes Super Six Revolución, por violación de giro, falta de licencia de funcionamiento y más documentos.

• Establecimiento Casa Muller, por falta de permiso para consumo de bebidas alcohólicas, licencia de funcionamiento y más documentos.

• Centro nocturno La República, por riña.

• Centro recreativo DiverSplash, por falta de permiso, licencia de funcionamiento y otros documentos.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.