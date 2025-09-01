HomeLocalGobernación Municipal clausura cuatro negocios en operativo del 25 al 31 de agosto
Local

Gobernación Municipal clausura cuatro negocios en operativo del 25 al 31 de agosto

Michelle Mtz

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento, informa que del 25 al 31 de agosto se realizaron 299 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 21 actas administrativas por diversos motivos y cuatro clausuras en total.*Las clausuras realizadas al momento fueron:

• Tienda de abarrotes Super Six Revolución, por violación de giro, falta de licencia de funcionamiento y más documentos.

• Establecimiento Casa Muller, por falta de permiso para consumo de bebidas alcohólicas, licencia de funcionamiento y más documentos.

• Centro nocturno La República, por riña.

• Centro recreativo DiverSplash, por falta de permiso, licencia de funcionamiento y otros documentos.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.

