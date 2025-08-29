Se suma la Síndica Olivia Franco al boteo del Teletón junto a autoridades municipales

La Síndica Municipal, Olivia Franco, junto con su equipo de trabajo, se unió al boteo organizado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, y el presidente municipal, Marco Bonilla, en apoyo al Teletón 2025. La actividad se llevó a cabo en el crucero de la avenida La Cantera y Tomás Valles, donde las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta noble causa.

Durante la jornada, también participaron el subdirector de Alianzas del Teletón, Guillermo Dumas, y el director del CRIT Chihuahua, Efraín Monrroy, quienes recorrieron los vehículos con los tradicionales cochinitos para recibir donativos.

“La solidaridad de las y los chihuahuenses siempre se hace presente, y hoy quisimos aportar con un granito de arena a esta causa que transforma vidas”, expresó la síndica Olivia Franco, destacando el compromiso social del gobierno municipal.

Franco subrayó que apoyar al Teletón significa respaldar una labor invaluable: “Estas aportaciones permiten que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban atención integral de calidad. Nos llena de orgullo ver cómo la comunidad se une para apoyar a quienes más lo necesitan”.

El boteo tuvo como objetivo motivar a los conductores y familias chihuahuenses a contribuir con el Teletón, una institución reconocida a nivel nacional por su trabajo en favor de la inclusión y rehabilitación de personas con discapacidad.