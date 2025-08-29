4° INFORME: Tecnología, prevención y cercanía: la estrategia que fortalece la seguridad en Chihuahua Capital

Durante este cuarto año de trabajo y resultados, Chihuahua Capital registró la cifra más baja de homicidios y delitos de alto impacto en los últimos años, gracias a una estrategia integral de seguridad que combina prevención, proximidad, tecnología y participación ciudadana.

Entre enero y junio de 2025 se registraron 172 víctimas, la cifra más baja para este periodo. En comparación con el mismo lapso de 2024, cuando se reportaron 228 víctimas, se observa una reducción del 24.6%, equivalente a 56 casos menos.

Uno de los pilares de este avance ha sido la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), que está por alcanzar las 3 mil cámaras conectadas en puntos estratégicos de la ciudad, incluidas más de 1,600 cámaras ciudadanas instaladas en negocios, escuelas y hogares. La tecnología también se fortaleció con la instalación de 427 cámaras lectoras de placas, que han permitido recuperar 186 vehículos en menos de un año.

El sistema de patrullaje virtual registró más de 99 mil eventos en tiempo real, entre ellos la prevención de suicidios, auxilio a personas inconscientes en la vía pública y apoyo en casos de violencia familiar, demostrando que la tecnología salva vidas y permite actuar antes de que un delito ocurra.

La vigilancia también se extendió desde el aire. La Unidad de Operaciones Aéreas, con drones y el helicóptero Halcón I, realizó más de 600 vuelos de vigilancia y rescate, apoyando operativos especiales como el Buen Fin y Semana Santa, además de traslados médicos de emergencia. Estas herramientas permiten recorrer toda la ciudad en apenas 30 minutos, lo que mejora la capacidad de reacción ante emergencias.

Asimismo, avanza la construcción de la Comandancia Oriente, que en su primera etapa contará con celdas de alta seguridad, espacios especializados para la atención de personas con trastornos mentales y adolescentes, así como un área de Atención Ciudadana para facilitar trámites, resolver conflictos y fortalecer el vínculo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma que, en Chihuahua Capital, con trabajo y resultados estamos cumpliendo, al consolidar una estrategia de seguridad que protege la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias.