Brinda Estado más de 800 atenciones en feria de servicios “Cuenta Conmigo” en Buenaventura

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), brindó más de 800 atenciones durante la feria de servicios gratuitos “Cuenta Conmigo”, en beneficio de las familias del Ejido Benito Juárez, en Buenaventura.

Acudieron al evento más de 600 personas, quienes accedieron a vacunación contra el sarampión, entrega de despensas, donación de lentes adaptados, reparto de diversas especies de árboles y trámites de diversas dependencias estatales.

Personal de la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana destacó que estas acciones, forman parte del esfuerzo por acercar apoyos y servicios a la población, a fin de reducir las brechas de desigualdad.

Se reiteró el compromiso de continuar con las ferias “Cuenta Conmigo” en distintas regiones de la entidad, para acercar las instancias gubernamentales a la población y escuchar de primera mano las necesidades de quienes más lo requieren.

El titular de SDHyBC, Rafael Loera, señaló que estos eventos son un puente directo entre la ciudadanía y el Gobierno, para que la atención llegue de manera oportuna, y evitar que las personas tengan que desplazarse largas distancias para recibirlos.