Evalúan tipo de discapacidad de atletas para participar en Paralimpiada Nacional 2025

Un total de nueve atletas con discapacidad intelectual del Municipio de Chihuahua tuvieron la visita de la clasificadora para su evaluación, con el fin de determinar su participación en la Paralimpiada Nacional CONADE para representar al Municipio y el estado de Chihuahua.

Con el apoyo del Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), se contó con la visita de la maestra Mónica Vargas Pérez de León, psicóloga y clasificadora certificada por la Federación Internacional para Atletas con Discapacidad Intelectual y el Comité Paralímpico Mexicano, quien dirigió parte de la evaluación que determinan el tipo y nivel de discapacidad para su clasificación en las diversas pruebas deportivas.

La subdirectora de Deporte Adaptado e Inclusivo, Beatriz Pompa Valencia señaló que estos prospectos de atletas que representarán al municipio de Chihuahua surgen de las visorias que el IMCFD realizó a más de 80 jóvenes con distintas discapacidades para incentivar una nueva generación de deportistas.

La especialista comentó que, a los aspirantes se les realizan una serie de exámenes que tienen el objetivo de medir el estado emocional, neurológico, de psicomotricidad, así como habilidades sociales y su coeficiente intelectual que, aunados a las entrevistas con madres, padres o cuidadores primarios y entrenadores, son parte de los requisitos necesarios para la clasificación de las y los deportistas.

En el caso de las y los deportistas con discapacidad intelectual, explicó la especialista, son tres clasificaciones: clase I que son personas con discapacidad intelectual, clase II, personas con síndrome de Down, clase II-2 personas con síndrome de Down tipo mosaico y clase III que son personas dentro del espectro autista.

Cabe destacar estos nuevos atletas capitalinos ya comienzan sus entrenamientos especializados en pruebas de atletismo a través de la Escuela de Deporte Paralímpico que encabeza el entrenador Oscar Pérez, en la ciudad deportiva.