Lleva Municipio un 30% de avance en trabajos de recarpeteo de tramo del periférico R. Almada

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, reporta un 30 por ciento de avance en los trabajos de rehabilitación del periférico R. Almada, del tramo de la calle Iguanodonte a la calle Pablo López en ambos sentidos.

Al terminar con los trabajos de raspado para retirar el pavimento dañado, comenzó la aplicación del asfalto en un horario de 9:00 a 17:00 horas, en los diferentes carriles del sentido oriente-poniente. Ante esto, se pide a la ciudadanía a circular con precaución por la zona.

Estas labores traerán beneficios a más de 250 mil personas, al permitir una movilidad más ágil, reducir los tiempos de recorrido y brindar condiciones más favorables, para peatones como para conductores y usuarios del transporte público.

La renovación del pavimento en este sector abarca 36 mil 791 metros cuadrados con un espesor de 3.5 centímetros, en una de las arterias más importantes del sur de la ciudad, lo que significa una inversión mayor a los 11 millones de pesos.

El Gobierno Municipal agradece la disposición de la ciudadanía, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.