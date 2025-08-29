Inicia con gran éxito primer día de Referencia Norte 2025

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, informa que el primer día de actividades de Referencia Norte 2025 fue todo un éxito, reuniendo a cientos de asistentes que disfrutaron de conferencias y talleres en el teatro de la ciudad, así como laboratorios y un concierto lleno de talento en el Callejón Morelos.

El arranque del festival ofreció un espacio único de encuentro entre artistas, creadores, emprendedores e innovadores, quienes compartieron ideas y experiencias en un ambiente de aprendizaje, creatividad y colaboración.

La jornada incluyó la participación de reconocidos ponentes como Aure Domínguez, Grecia Colomo, Nora González, Raúl Urías y Alfredo Cota, además de los laboratorios interactivos y la presentación musical que cerró con gran energía la primera noche.

El Instituto de Cultura del Municipio invita a la ciudadanía a no perderse el segundo día de Referencia Norte 2025, este viernes 29 de agosto, donde se ofrecerá una programación llena de actividades como:

• 9:00 a.m. Taller Arte en Corto – Grecia Colomo (Teatro de la Ciudad)

• 11:00 a.m. Laboratorios abiertos: Podcast, Realidad Aumentada, Superficies interactivas e Ilustradores locales (Callejón Morelos)

• 12:00 p.m. Conferencia Mayra Márquez – Ahora ya lo sabes; El contexto de una creatividad aplicada

• 2:00 p.m. Encuentro con Nora González

• 4:00 p.m. Conferencia Aure Domínguez – Marketing auténtico para un mundo diverso

• 7:00 p.m. Conferencia Marcus Dantus – Innovación

• 8:00 p.m. Concierto con artista invitado (Callejón Morelos)

• Andrian V Sax

• LaCalle

• Cuarta Sol y Playa

• Mitch Caliboy

Con estas actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar la cultura, la creatividad y la innovación en Chihuahua, fortaleciendo espacios que promueven el talento local y nacional. Visita las redes sociales del Instituto de Cultura para conocer las actividades completas.