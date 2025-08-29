Gobierno de Sheinbaum muestra “exorbitantes” pensiones de Luz y Fuerza y Peme

Fuente: infobae

El Instituto para Devolver a Pueblo lo Robado informó que hay exfuncionarios retirados que ganan 1 millón de pesos al mes.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó esta mañana en conferencia de prensa un análisis que hizo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado que hay exfuncionarios pensionados que reciben millonarias cantidades de dinero al mes, siendo en total 14 mil extrabajadores de dependencias como Luz y Fuerza y Pemex los más representativos.

“Hay un exservidor púbico que recibe más de un millón de pesos de manera mensual, tenemos 33 personas que reciben de 700 a 999 mil pesos y así continúa la lista hasta conformar los 14 mil extrabajadores”, informó la secretaria de Anticorrupción.