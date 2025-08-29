Concluyen talleres para jóvenes en la Casa de la Juventud del Municipio

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Subdirección de Atención a la Juventud, celebra la gran participación de las y los jóvenes en los talleres que formaron parte del festival “Jóvenes Juntos”, realizado en el marco del Día Internacional de la Juventud.

Durante todo el mes de agosto, la Casa de la Juventud fue el punto de encuentro para aprender, convivir y crecer con talleres gratuitos que respondieron a los intereses y necesidades de las juventudes chihuahuenses.

Entre los talleres más destacados estuvieron el de Finanzas Personales, que ofreció herramientas prácticas para administrar el dinero y planificar el futuro financiero; el taller de Posicionamiento en Redes para Marca Personal, que brindó estrategias para potenciar la imagen profesional en plataformas digitales; el de Primeros Auxilios, donde se compartieron conocimientos clave para actuar con seguridad en emergencias; y el taller Cómo Vender Más con Inteligencia Artificial, que exploró cómo la tecnología puede impulsar ventas y proyectos.

La experiencia no se limitó solo a los talleres. También hubo espacios para la diversión y la conexión, con actividades como la Noche Vaquera, el Cine al Aire Libre en colaboración con el Instituto de Cultura del Municipio, y la Toma de Protesta del Cabildo Joven, que promueve la participación activa de la juventud en la vida cívica de la ciudad.

Desde la Dirección de Desarrollo Humano y Educación agradecen a todas y todos quienes participaron en esta edición del Mes de la Juventud y reafirman su compromiso por seguir generando espacios donde la juventud pueda aprender, expresarse y ser protagonista.

Para más información sobre futuras actividades, las y los interesados pueden comunicarse al 072, extensiones 6568 y 6569, en un horario de 8:30 am a 3:30 pm de lunes a jueves y viernes de 8:30 am a 2:00 pm, con línea directa al Departamento de Atención a la Juventud.