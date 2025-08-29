Capacita IMPAS a docentes de nivel medio superior en temas de salud mental.
Tags :impassalud mental
- Mediante el Programa de Promoción y Atención de la Salud Mental en Escuelas que iniciará oficialmente en este regreso a clases.
El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), brindó talleres a docentes de nivel medio superior, como parte del Programa de Promoción y Atención de la Salud Mental en Escuelas, mismo que iniciará oficialmente el 1 de septiembre, siendo su objetivo el capacitar a jóvenes y docentes en apoyo de temas socioemocionales, resolución de conflictos y autocuidado.
Los docentes se capacitaron en temas de primeros auxilios psicológicos y autocuidado, lo que ayudará a fortalecer habilidades para el manejo emocional, la prevención de crisis y el fomento de entornos escolares saludables.
Estos talleres se brindaron en escuelas donde se aplicará el programa para que sepan cómo actuar en una crisis, y una vez arrancado el programa, se realizará el esquema de “pares” para capacitar a jóvenes para que se apoyen mutuamente en caso de que no tengan la confianza para acercarse con su respectivo docente.
Cabe señalar que, dicho programa es para fortalecer la atención emocional en las comunidades educativas, enfocado principalmente en brindar herramientas y acompañamiento a estudiantes de nivel medio superior para el cuidado de su salud mental.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con el acceso a la salud mental en las escuelas, acercando estrategias accesibles y efectivas tanto a docentes como a estudiantes, para construir comunidades educativas más fuertes y conscientes.