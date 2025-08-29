Trabaja Municipio permanente en limpieza de terrenos baldíos y tiraderos clandestinos.

Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y evitar ambientes propicios para la proliferación de fauna nociva, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja de forma permanente en la limpieza de terrenos baldíos y tiraderos clandestinos.

Con maquinaria pesada se efectúan trabajos de retiro de escombro, hierba y basura en estos espacios que la población llega a utilizar como depósito de residuos de forma inadecuada.

Si bien el Gobierno Municipal, trabaja de forma permanente en la limpieza de terrenos baldíos, se exhorta a la ciudadanía al evitar tirar basura en estos espacios.

Es importante recordar que para que el Municipio llegue a la limpieza de un terreno baldío, primero debe ser reportado a través del 072 o en la aplicación “Marca el Cambio”, de ahí, se visita por parte de los guardianes ecológicos de la dependencia en mención y se le entrega una notificación al dueño donde se le solicita que, por su cuenta, limpie el lugar denunciado.

En la notificación que se entrega al propietario, se le da un plazo de 10 días para que sea limpiado el lugar, si no se atiende la misma, se procede a generar una multa y posteriormente se procede a limpiar por parte de la autoridad.