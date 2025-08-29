Recibe protección animal 1,019 denuncias

Rocio Reza, Coordinadora de medio ambiente y protección animal, informó que en los tres primeros meses de operación han recibido mil 019 denuncias, de las cuales están resueltas 602, la mayoría por homicidios de cuidados.

“Entre las denuncias más comunes se encuentra que los animalitos están bajo el sol, sin agua ni comida, sucios o encadenados. Nosotros acudimos de la mano con seguridad pública y un vereterinario qué verifica si hay o no algún daño”, detalló.

La funcionaria municipal destacó que la meta de atenciones se ha superado, ya que la Coordinación es de reciente creación en la administración de Marco Bonilla, en donde se busca hacer una cultura de la protección animal.

Adelantó que para el regreso a clases destinarán una Brigada en escuelas para promover el cuidado tanto de plantas como mascotas.