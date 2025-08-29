Daniela Álvarez responde a Morena: “El descaro no tiene límites”

La Presidenta del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, lamentó el descaro con el que Morena y sus dirigentes vienen a Chihuahua a criticar el actuar del Gobierno de Maru Campos, cuando son ellos mismos quienes han abandonado a nuestro estado desde el Gobierno Federal.

“Es inaceptable que vengan a decir tantas mentiras, cuando sus legisladores no han movido un solo dedo para gestionar recursos que atiendan temas prioritarios como el apoyo al campo, la rehabilitación de carreteras federales, la salud y la obra pública para los municipios”, señaló Daniela Álvarez.

Dijo que estos personajes son los mismos que encubren sus nexos con el crimen organizado como el de Adán Augusto López, principal promotor de Andrea Chávez, con el cártel de La Barredora en Tabasco y defienden a capos como “El Chapo” y “El Mayo”. Los mismos que exigen austeridad pero se pasean con todo los lujos por Japón y por todo Europa como Andy López y diferente legisladores y funcionarios de Morena, o adquirir millonarias propiedades como la casa en Tepoztlán de Gerardo Fernández Noroña.

Estos mismos personajes, puntualizó la Presidenta Estatal del PAN, son los que defienden a violentadores de la libertad de expresión como los gobernadores de Puebla y Campeche y a “Lady Dato Protegido”.

La dirigente panista subrayó que los chihuahuenses sí cuentan con un gobierno cercano y responsable: “Con programas como MediChihuahua, hoy la gente recibe atención médica de calidad ante la eliminación del Seguro Popular, la ineficiencia del IMSS y el abandono en salud por parte de Morena”.

Destacó también que el Gobierno de Maru Campos ha destinado una inversión histórica en pavimentación y rehabilitación de carreteras estatales, mientras que los tramos federales siguen en pésimo estado, poniendo en riesgo a miles de familias que transitan diariamente por ellas.

“Es vergonzoso que ningún legislador ni alcalde de Morena tenga el valor de exigir a la Federación que atienda las carreteras federales o que invierta en obra pública que de verdad mejore la calidad de vida de los chihuahuenses”, recalcó.

En contraste, recordó que el Gobierno del Estado ha logrado la construcción del nuevo centro de convenciones en Cuauhtémoc, la remodelación del corredor comercial en este mismo municipio, un puente carretero en Jiménez, estadio olímpico en Delicias, remodelación de hospital general en Camargo, la puesta en operaciones del hospital de Gineco-obstetricia en Parral y logró arrancar con la construcción del centro de convenciones en Ciudad Juárez .

Asimismo, enfatizó que en Chihuahua sí existen programas sociales que cambian vidas, como NutriChihuahua, Juntos por la Sierra, el fortalecimiento de los Puntos Naranja para atender a mujeres victimas de violencia y el programa Juntas Podemos Ahorrar, dirigidos a mujeres y familias que más lo necesitan.

“Los chihuahuenses sabemos la diferencia entre un gobierno que trabaja y uno que solo viene a criticar. Maru Campos está en las calles, dando resultados, mientras Morena solo reparte excusas y mentiras”, concluyó Daniela Álvarez.