¿Quién será el narrador del ‘Canelo’ vs Crawford?

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford se podrá ver exclusivamente por Netflix, por lo que la plataforma tendrá diferentes voces en la transmisión del combate que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, el próximo 13 de septiembre de 2025.

La pelea entre el mexicano (63-2-2, 39 KO) y el invicto en cuatro divisiones (41-0, 31 KO) se podrá ver En Vivo a través de la plataforma sin costo adicional.

¿QUIÉN SERÁ EL NARRADOR DE LA PELEA ‘CANELO’ VS CRAWFORD?

– Carlos Aguilar. Será la voz para la transmisión español que se emitirá en México y Latinoamérica.

¿QUÉ OTRAS VOCES ESTARÁN EN LA PELEA ‘CANELO’ VS CRAWFORD?

– Abner Mares, analista. Fue excampeón de peso gallo de la FIB, campeón de peso sueprgallo del CMB y campeón de peso pluma del CMB/AMB.

– Claudia Tejos, presentadora.

– Ernesto Amador, analista.

– Raúl Márquez, excampeón de peso medio junior de la FIB.

– Lindsay Casinelli.

– Michael Buffer, anunciador de la cartelera principal.

– Joe Martinez, anunciador de la cartelera preliminar.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es el campeón indiscutido del peso supermediano. Es el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“Para mí, es muy importante ganar esta pelea. Amo el boxeo. Amo ganar. Soy un ganador, así que estoy muy emocionado de estar ya en el ring”, mencionó ‘Canelo’ Álvarez tras sellar el combate con Terence Crawford.

