Enfrentamiento entre “Alito” y Noroña en el Senado causa eco en la prensa internacional

fuente: unotv

El enfrentamiento que protagonizaron el pasado miércoles 27 de agosto los legisladores Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, trascendió las fronteras y llegó a la prensa internacional.

La mayoría de los medios de otras naciones que le dieron cobertura al conflicto en el Senado, vieron en él un símbolo del deterioro flagrante de la democracia mexicana.

¿Qué dijo la prensa internacional sobre el conflicto entre “Alito” y Noroña en el Senado?

El diario The Guardian, del Reino Unido, describió una “pelea violenta” tras un debate sobre una posible intervención militar de EE. UU. contra los cárteles.

Los periódicos españoles también abordaron el tema. El País encabezó con: “Alito Moreno y Fernández Noroña se agarran a empujones y puñetazos en el Senado tras un rifirrafe”. En su edición internacional en inglés destacó que Noroña acusó amenazas y que la tensión venía de que a Moreno no se le concedió la palabra. Por su parte, el ABC describió todo como “Empujones y golpes entre senadores en México”. En tanto, 20minutos lo calificó de “bochornoso espectáculo”.

En Francia, Euronews informó “Violence et chaos au Sénat mexicain” y TF1 Info resumió: “Bagarre au parlement mexicain”.