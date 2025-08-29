Muere persona con rabia en Colima

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima confirmó la atención de un caso de rabia humana en un paciente originario de Tonila, Jalisco, quien lamentablemente perdió la vida en territorio colimense tras haber sido agredido por un animal en su entidad de residencia.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió a mediados de mayo en Jalisco. Días después, el hombre presentó síntomas como cansancio y entumecimiento en la zona de la mordedura, por lo que inicialmente acudió a una unidad de salud local.

Se activó protocolo por rabia

Con el agravamiento de los síntomas neurológicos, el 7 de agosto ingresó a un hospital privado de Colima, donde se activó el protocolo por sospecha de rabia.

Posteriormente, el 17 de agosto fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Zona 1 del IMSS en Colima, donde pese a la atención médica falleció días más tarde. Por esta razón, el caso se adjudica a Jalisco, lugar en el que ocurrió la agresión que derivó en el contagio.

La Secretaría de Salud de Colima destacó que la entidad no registra casos confirmados de rabia humana en residentes desde 1987; sin embargo, recordó que el virus sigue presente en el país y que la principal estrategia preventiva es mantener al día la vacunación antirrábica de perros, gatos, ganado y otras especies en riesgo.

1er Caso reciente de rabia en México

En junio de 2025 una adolescente de 17 años, originaria y residente del municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas quedó expuesta al virus tras ser atacada por un zorrillo, en agosto se confirmó el caso y a pesar de los esfuerzos lamentablemente la menor de edad falleció el 24 del mismo mes.