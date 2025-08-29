Gobierno del Estado Impulsa la innovación digital con seminario

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación de Política Digital, concluyó con éxito el seminario “Un Gobierno Inteligente para la Transformación Digital”, evento clave para impulsar la innovación y la modernización en la administración pública.

El foro, que se celebró como parte del compromiso de la gobernadora Maru Campos para crear un Gobierno cercano y centrado en la ciudadanía, reunió a especialistas, representantes de la iniciativa privada y la comunidad tecnológica.

Walter Ignacio Zamarrón Estrada, coordinador de Política Digital, destacó que el futuro de Chihuahua y México se construye con tecnología y visión.

“Nuestra Gobernadora nos ha encomendado un reto enorme, hacer de Chihuahua un referente nacional de Gobierno Digital y estamos avanzando con decisión”, afirmó.

La jornada contó con 7 ponentes de reconocida trayectoria originarios de Ciudad de México, Baja California, Sinaloa y Chihuahua, quienes compartieron sus conocimientos y propuestas.

Se abordaron temas cruciales como la gobernabilidad, la Ley de Gobierno Digital, inteligencia artificial y cómputo cuántico, además de compartir experiencias exitosas de otros estados.

También se reconoció la colaboración de aliados estratégicos como CS-DOCS, SEGURIDATA y ANADIC Chihuahua, cuya participación fue fundamental para la realización del evento.

El seminario concluyó con un total de 7 conferencias, 2 paneles y 120 asistentes.