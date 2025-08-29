Atendió Municipio más de 380 baches hoy por la mañana

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 385 baches durante la mañana de este viernes 28 de agosto.

Múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron presentes en calles de las colonias: Girasoles, La Galera, Los Pinos, Parralense, Santa Bárbara, Lomas Universidad y Revolución.

Cabe señalar que las labores seguirán por la tarde con el mismo número de cuadrillas en las zonas de la Madera 65, Concordia, Francisco I. Madero, Arboledas, Nuevo Triunfo, Quintas Carolinas y Bosques de San Pedro.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta la mañana de este viernes 29 de agosto, se han atendido 21 mil 785 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 40 mil 428 baches.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.