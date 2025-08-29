Protesta de personas con discapacidad provoca nuevos bloqueos

Por segundo día consecutivo, un grupo de personas con discapacidad bloqueó calles del primer cuadro de la ciudad, en exigencia de apoyos económicos que aseguran no han recibido por parte del Gobierno del Estado.

Los manifestantes portaban pancartas y lanzaban consignas frente al Palacio de Gobierno, denunciando que no se les ha depositado el recurso vinculado con la tarjeta piloto del programa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

La dependencia estatal respondió que dicho esquema forma parte de un plan de transición y que únicamente aplica para beneficiarios inscritos en el padrón del programa alimentario. Según esta aclaración, las personas que mantienen las protestas no se encuentran contempladas en la lista de beneficiarios, por lo que no tienen acceso al apoyo en curso.

Pese a ello, los inconformes reclaman que sus demandas no han sido escuchadas y piden ser incluidos en los programas sociales. Los cierres provocaron congestionamiento vial en las inmediaciones del centro histórico, donde agentes de tránsito implementaron desvíos para reducir el impacto en la movilidad.