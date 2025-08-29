Embajadora de Polonia visita Chihuahua Capital para fortalecer lazos culturales y económicos

La Embajadora de Polonia en Estados Unidos, Agnieszka Frydrychowicz, visitó Chihuahua Capital y acompañó a inaugurar la exposición Maestros del Cartel Polaco en el Museo Sebastian, evento del Instituto de Cultura del Municipio.

Donde a la par, aprovechó para dialogar con René Chavira, en representación del alcalde Marco Bonilla, y el director de Desarrollo Económico y Competitividad José Jordán Orozco, para abordar temas de comercio y atracción de inversión para la ciudad.