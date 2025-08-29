El régimen busca silenciar a los ciudadanos, pero el Senado debe ser un espacio de diálogo: Mario Vázquez

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles advirtió que el reciente encuentro entre los senadores Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña no es un hecho aislado, sino un reflejo de la forma en que el régimen actual entiende y ejerce el poder: con cerrazón, soberbia y sin apertura al diálogo.

“Lo que estamos viendo es un régimen ensimismado, que confunde mayoría con unanimidad y que cree que basta con imponerse para representar a un país tan diverso como México”, señaló al asegurar que los ciudadanos merecen ser escuchados.

El Senador dijo que, con el inicio de un nuevo periodo legislativo, se abre la oportunidad de corregir el rumbo y apostar al diálogo verdadero, aquel que reconoce al otro como un interlocutor válido. Sin embargo, denunció que el oficialismo ha optado por la confrontación, la imposición y la exclusión de las visiones distintas.

“En vez de fortalecer la democracia, se alimenta la división. En lugar de construir acuerdos amplios en beneficio del país, se apuesta por el desgaste y la polarización”, agregó.

Vázquez Robles sostuvo que lo ocurrido refleja lo que sucede en todo México: desde la tribuna presidencial se impulsa diariamente una narrativa que profundiza la polarización, en vez de llamar a la unidad y al trabajo en equipo.

“La lógica de poder absoluto niega sistemáticamente la representatividad de la oposición y pretende reducir a la democracia a la voluntad de un solo grupo. Pero México no puede sostener un régimen que niegue la grandeza de su diversidad social y política”, subrayó.

Finalmente, dijo que él mismo y desde el Grupo Parlamentario del PAN, refrendan su compromiso de defender la pluralidad, impulsar el diálogo y trabajar por acuerdos reales.

“México necesita apertura, inclusión y respeto. No dejaremos de alzar la voz porque creemos firmemente que el bien de la nación está por encima de cualquier cerrazón partidista”, concluyó.