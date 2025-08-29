Celebra Carla Rivas Día de los Abuelos en el certamen “Reina de Reinas”

En el marco del Día de los Abuelos, la diputada del Distrito 16, Carla Rivas estuvo presente y fungió como juez del tradicional concurso “Reina de Reinas”, el cual se realiza por parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal durante el mes de agosto.

La legisladora felicitó con entusiasmo a todas las participantes, destacando la energía, simpatía y entusiasmo que proyectaron en cada momento: “Hoy quiero reconocer a todas nuestras hermosas abuelitas que participaron en este certamen. Para mí son verdaderas reinas porque reflejan la alegría de vivir y nos enseñan cada día con su ejemplo”, expresó Rivas Martínez.

Cabe señalar, durante este mes se realizan distintas actividades enfocadas en los adultos mayores con el fin de celebrar el Día del Abuelo, además de compartir experiencias y reconocer el papel fundamental que tienen en las familias chihuahuenses.

La diputada local, resaltó que los abuelos y abuelas son el corazón de la sociedad, pues con su experiencia y entrega han forjado a varias generaciones. “Es un gusto poder acompañarlos, pero sobre todo, es un privilegio aprender de ustedes y compartir estos momentos que nos llenan de emoción y unión”, añadió.

El evento se convirtió en una fiesta de sonrisas, música y aplausos, donde la diputada felicitó a los clubes ganadores y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para generar espacios que dignifiquen y reconozcan el valor de las personas adultas mayores en Chihuahua.