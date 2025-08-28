Gobierno Municipal lanza convocatoria “Impulso Municipal MIPYME 2025”.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, en conjunto con NAFIN y FIDEAPECH, invita a los negocios de los sectores de industria, servicios y comercio a participar en el programa “Impulso Municipal MIPYME 2025”, convocatoria que puedes encontrar en la siguiente liga: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias.

Este programa busca responder a las necesidades del sector productivo local mediante apoyo financiero para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, excluyendo únicamente al sector primario.

El programa ofrece créditos de hasta 5 millones con una tasa de interés del 14.75%, sin comisión por apertura ni penalización por prepago. Los créditos pueden otorgarse a plazo de hasta 60 meses, con un período de gracia de hasta 6 meses para el pago de capital o capital e intereses, y no requieren garantía hipotecaria en préstamos de hasta 2.5 millones de pesos.

Requisitos clave para participar:

Ser una empresa con mínimo 2 años de operación.

Contar con buen historial crediticio.

Pertenecer a los sectores industria, comercio o servicios en la zona urbana del Municipio de Chihuahua.

Con esta convocatoria, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso de fortalecer la economía local y apoyar el crecimiento de los negocios chihuahuenses, facilitando acceso a financiamiento y herramientas que impulsan su desarrollo y competitividad.

Para más información comunícate al teléfono 072 en la extensión 6342, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 15:30 horas.