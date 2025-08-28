Cuenta Policía Municipal con módulo de compraventa segura de automóviles.

Con la finalidad de brindar mayor seguridad a la ciudadanía y prevenir que las personas sean víctimas de fraudes o delitos durante la compraventa de vehículos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), reitera la invitación a la ciudadanía para que utilicen el módulo de compraventa Zona Segura de automóviles.

Este espacio ubicado en la Comandancia Norte, en avenida Homero número 500, está destinado para que compradores y vendedores puedan concretar sus transacciones en un lugar seguro, bajo la supervisión y cercanía de elementos policiales, lo que permite generar mayor confianza entre las partes.

El módulo busca ser una alternativa para evitar riesgos comunes en este tipo de trámites, como estafas, falsificación de documentos o incluso robos, ofreciendo a la ciudadanía la certeza de realizar la negociación en un sitio vigilado y con el respaldo de la autoridad municipal.

La DSPM invita a hacer uso de este servicio gratuito, para lo cual pueden comunicarse al 614-442-73-00, para agendar una cita, los días de atención es lunes, miércoles y sábado de 8:00 a 12:00 horas y de 3:00 a 7:00 horas.