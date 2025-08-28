Municipio informa a pobladores de la zona rural los beneficios de tener paneles solares.

Recuerdan que la convocatoria para ese programa sigue disponible.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, da a conocer más sobre el programa de “Paneles solares para los hogares de la zona rural” que busca mejorar la economía de las familias de las comunidades.

Actualmente, está disponible la convocatoria para paneles solares, para que habitantes de la zona rural cuenten con los beneficios de generar un mayor ahorro económico en el recibo de la luz; herramienta que además contribuye a la protección del medio ambiente por ser una energía limpia y renovable, cuenta con bajos costos de mantenimiento y tiene larga vida útil.

Para ser acreedor a esta convocatoria es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Solicitud de apoyo mediante formato de solicitud. Estudio socioeconómico elaborado por la Dirección de Desarrollo Rural Municipal. Clave Única de Registro de Población (CURP) con QR. Identificación Oficial Vigente, con domicilio en la zona Rural del municipio de Chihuahua Comprobante de domicilio dentro del municipio de Chihuahua, de energía eléctrica con una antigüedad no mayor a tres meses. En el caso de no contar con comprobante de domicilio, la persona solicitante deberá entregar un escrito en donde conste la razón por la cual no tiene acceso al mismo. Estudio Paramétrico elaborado por personal de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua. Firmar aviso de privacidad entregado por el Departamento de Proyectos Productivos de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua. Comprobante de pago realizado en cualquier caja de Tesorería Municipal. Acta de Entrega – Recepción (Anexo 03) entregada por la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua.

Es importante mencionar que este programa es subsidiado, por lo que el Gobierno Municipal aportará el 50 por ciento del costo total, mientras que el interesado tendrá que cumplir con el otro 50 por ciento.

Para ser parte del programa, acude al Departamento de Proyectos Productivos, ubicado en la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio de Chihuahua en calle Cuarta número 3608, colonia Santa Rosa, en un horario de 8:30 a 15:00 horas de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los viernes. Se reciben solicitudes hasta agotar existencias.

Conoce los requisitos y la convocatoria completa en la página: www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias o a través de las redes sociales oficiales. Para más información comunícate al 072 o 614-200-48-00, en las extensiones 2114 o 2115 de lunes a viernes de 8:30 am a 3:30 pm o envía un correo electrónico a gerardo.escobar@mpiochih.gob.mx.