Conoce en qué zonas trabajará Municipio con bacheo este 28 de agosto.

Se cubrieron más de 660 baches ayer miércoles 27 de agosto

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, trabajará con bacheo hoy 28 de agosto, mediante el programa emergente, en las colonias Infonavit, Panorámico, Roma, Punta Oriente, Villa, Paseos del Camino Real y en la avenida Silvestre Terrazas.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Durante las labores de varias cuadrillas, el miércoles 27 de agosto se atendieron 668 baches en diferentes zonas de la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el miércoles 27 de agosto, se han atendido 20 mil 612 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han solucionado 39 mil 255 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.