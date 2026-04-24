Gracias al Programa Escuelas Competitivas, la Primaria Símbolos Patrios tendrá acceso a computadoras.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Educación de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, continúa fortaleciendo la infraestructura escolar mediante el Programa Escuelas Competitivas, que ya genera beneficios concretos en distintos planteles.

Uno de los casos es la Escuela Primaria Símbolos Patrios, que como parte del Programa Escuelas Competitivas 2025, permitió la adquisición de seis computadoras de escritorio modernas en beneficio directo de 274 alumnos.

Denisse Cordero Maestra de 5° año mencionó: “Nos entregan seis equipos de cómputo en los cuales los alumnos van a poder trabajar y realizar diferentes actividades. Esto nos abre como maestros la posibilidad de integrar herramientas digitales en nuestras clases, y para los alumnos resulta totalmente novedoso; se emocionaron mucho al saber que podrán incorporarlas en su aprendizaje. Agradecemos que existan este tipo de programas en apoyo a la educación”. Este tipo de acciones facilita el acceso a herramientas tecnológicas actualizadas, fortalece la práctica docente y contribuye al desarrollo académico del alumnado.

Durante 2025, el Programa Escuelas Competitivas benefició a 56 planteles gracias a la participación del Gobierno Municipal y las escuelas participantes. Los recursos se destinaron a la adquisición de equipo tecnológico, mejora de sistemas de audio y climatización, así como a la incorporación de mobiliario y material didáctico.

Además, gracias al Programa “Pinta tu Escuela” se pintó la barda perimetral del plantel, mejorando su imagen y contribuyendo a espacios más dignos y seguros para la comunidad escolar. Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la educación al fortalecer la infraestructura y promover mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Para mayor información, las y los interesados pueden comunicarse al 614-200-4800 o al 072, extensiones 6509 y 6517, o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en la avenida Juárez esquina con Calle Segunda número 4, colonia Centro, en horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y viernes de 8:30 a 14:00 horas.