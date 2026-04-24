¡Pronto pasto sintético y luz LED! Marco Bonilla inicia remodelación de campo de beis en Villas del Real.

El alcalde Marco Bonilla, dio banderazo para iniciar labores de rehabilitación de la cancha de beisbol en la colonia de Villas del Real, trabajos que serán realidad gracias al Presupuesto Participativo, para que niñas, niños y adolescentes jueguen en las mejores condiciones, obra que tendrá una inversión de 2.4 millones de pesos.

En su mensaje, el Alcalde, felicitó a cada persona que votó para hacer realidad este sueño: que niñas y niños disfruten de jugar en pasto como se merecen y bien seguros puesto que se instalarán luminarias LED para que vean mejor en la noche mientras practican deporte.

En este encuentro, Bonilla reconoció a las y los niños deportistas, ya que en este evento estaban los subcampeones nacionales del último torneo de beisbol nacional, tienen entre 9 y 11 años y compitieron contra 21 estados de la república.

Carlos Mota, promovente de este proyecto y entrenador usurario de este espacio, expresó la importancia de la constancia y compromiso en esforzarse en que las cosas se hagan, y esta obra es resultado de eso, de un trabajo conjunto entre cada familia y el Gobierno Municipal.

Por su parte, la coordinadora de Participación Ciudadana, reconoció a la ciudadanía por sumarse a estas labores mediante su participación. Además, compartió que con la gestión del Alcalde, se ha incrementado la inversión a este programa para cada vez hacer más obras en la ciudad.

La diputada por el distrito 12, Nancy Frías, reiteró el compromiso desde el Congreso del Estado en dignificar los espacios deportivos. Detalló también, que es un orgullo ver como cada vez se llega a más colonias con este programa, por lo que reconoció al Gobierno Municipal.

Esto es una muestra de las acciones que realiza el alcalde Marco Bonilla y el Gobierno Municipal por que los espacios deportivos estén en las mejores condiciones en fomento del deporte en la ciudad.