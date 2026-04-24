Invitan a disfrutar eventos deportivos de FITA Chihuahua 2026 este fin de semana.

Competencias de off road, ciclismo y trail running se realizarán del 24 al 26 de abril.

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, invita a la ciudadanía a participar en los eventos deportivos programados para el fin de semana, como parte del calendario oficial en el marco del 30 aniversario de este festival.

Del 24 al 25 de abril se llevará a cabo el evento Samalayuca 200 en Juárez, una competencia de vehículos off road que reunirá a cerca de 30 equipos en el desierto de Samalayuca, se desarrollará en unas dunas y terrenos extremos, donde los participantes pondrán a prueba su resistencia, técnica y capacidad de navegación.

Del 24 al 26 de abril, el municipio de Delicias será sede de La Vuelta Delicias, evento de ciclismo de ruta que congregará a aproximadamente 300 ciclistas, los participantes recorrerán carreteras de la región en pruebas de velocidad y resistencia, con la participación de equipos provenientes de distintos estados del país.

El 26 de abril, en Juárez, se realizará el Mezquite Trail Run en el Complejo Turístico Trepachanga, donde cerca de 300 corredores enfrentarán un recorrido en condiciones desérticas que pondrá a prueba su resistencia física y preparación.

Estos eventos forman parte del calendario oficial del FITA Chihuahua 2026, programa que ha impulsado el turismo de aventura en el estado, la actividad deportiva, la convivencia y la proyección de los destinos turísticos.

Con estas actividades, se fortalece la promoción del deporte y se impulsa la derrama económica en los municipios sede, al atraer visitantes de distintas regiones.

El calendario oficial del Festival Internacional de Turismo de Aventura 2026 se encuentra disponible en:

https://turismodechihuahua.aflip.in/FITA2026 para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales: @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.