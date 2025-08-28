Inaugura Gobierno del Estado Unidad Básica de Rehabilitación en Urique.

-Brindará 380 servicios mensuales a personas con discapacidad y a adultos mayores

El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal y en coordinación con el Ayuntamiento de Urique, inauguró en la cabecera municipal una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), a fin de que los habitantes de la localidad y zonas aledañas, ya no tengan que viajar durante más de 5 horas para recibir estos servicios.

Además, durante el acto protocolario se realizó la reapertura simbólica de la UBR de Cerocahui, que había suspendido sus labores, mismas que hoy se reanudan para beneficio de la población.

Estos espacios brindarán atención a personas con alguna discapacidad temporal o permanente, así como a adultos mayores que requieran mejorar su movilidad, para elevar así su calidad de vida.

El director general del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns, dio a conocer que estas instalaciones tienen la capacidad de atender a un promedio de 380 usuarios mensuales, que representan 19 servicios diarios.

De acuerdo a lo anterior, se podrá otorgar atención a la cabecera municipal y a una decena más de comunidades que se encuentran asentadas en el fondo de la barranca, a lo largo del río Urique, así como a Cerocahui y 11 poblados aledaños.

Eguiarte Fruns refirió que esta inauguración y reapertura son posibles gracias al trabajo colaborativo con el alcalde Heber Arturo Langarica y la presidenta del DIF Municipal, Aracely Loya, quienes, con su gestión y disposición, facilitan que este proyecto sea una realidad.

Señaló que se invirtieron más de 320 mil pesos, con aportaciones del DIF Estatal y del Gobierno Municipal, gracias a lo cual esta unidad contará con la atención personalizada de un terapeuta físico, así como con el equipamiento necesario para los ejercicios y terapias.

Se dispone de aparatos de electroterapia y ultrasonido terapéutico, mesas para tratamiento, equipos de parafina y compresas calientes, entre otros insumos.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal mencionó que se trabajará para identificar a quienes requieren el servicio y que, por motivos de movilidad, tienen dificultad para desplazarse.

En esos casos, se les apoyará con los traslados, para garantizar que puedan contar con estas atenciones, y mejorar así su movilidad e independencia.

Durante el acto se contó con una jornada de vacunación contra el sarampión, y se entregaron apoyos alimentarios de maíz y frijol, como parte del programa permanente NutriChihuahua.

Cabe recordar que Chihuahua se distingue a nivel nacional como el único estado que cuenta con Unidades Básicas de Rehabilitación en todos sus municipios; actualmente suman 77 espacios de este tipo en la entidad.

El DIF Estatal dispone también de seis centros de mayor especialización: 4 Centros de Rehabilitación Integral, en Cuauhtémoc, Meoqui, Parral y Delicias; un Centro de Rehabilitación Integral y Física, en Ciudad Juárez, y un Centro de Rehabilitación y Educación Especial, en Chihuahua.

En el evento también estuvieron presentes el director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza; la directora del DIF Municipal; María del Dolores Ramírez; el representante de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Javier López y el diputado por el Distrito 22, Arturo Medina.