Catea FGE clínicas en investigación por presuntas prácticas irregularidades en cirugías.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se encuentran realizando cateos en la Clínica Diet Center y en el Centro Médico Colón, en seguimiento a diversas denuncias por presuntas irregularidades en tratamientos de cirugías plásticas sin que los médicos que las realizan, cuenten con la especialidad requerida, ni las licencias necesarias.

La investigación versa por la posible comisión de delitos de usurpación de profesión, práctica indebida del servicio médico.

Sumado lo anterior, a un cateo adicional en el Hospital Central, ya que se cuenta con información de que en dicha institución se llevan a cabo procedimientos de cirugías plásticas y tratamientos estéticos de forma irregular.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con el estado de derecho y haciendo cumplir la ley en todos los órdenes.