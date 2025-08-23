México mantiene el cuarto lugar del medallero con 27 preseas doradas.

Diario de México

By Joan Manuel Co…

México cerró con una jornada dorada este viernes 22 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, gracias a las actuaciones destacadas de sus representantes en la natación artística.

El dueto conformado por Daniela Ávila y Camila Argumedo conquistó la medalla de oro tras una sólida presentación en las rutinas técnica y libre, obteniendo una calificación de 504.6625 puntos, por delante de Canadá y Estados Unidos.

La fiesta mexicana se extendió con la victoria en la prueba de duetos mixtos, donde Nayeli Mondragón y Diego Villalobos se llevaron el oro con 530.5151 puntos, superando a Chile y Brasil.

Además, en atletismo, Paola Bueno se subió al podio con el bronce en lanzamiento de martillo, con un registro de 61.84 metros, en una final que fue dominada por Puerto Rico y Ecuador.

Con estas actuaciones, México refuerza su posición en el cuarto lugar del medallero, acumulando hasta el momento 27 oros, 44 platas y 54 bronces, y repite la ubicación que alcanzó en la primera edición de Cali 2021.

La delegación mexicana encara la jornada final con confianza, en busca de sumar más preseas en disciplinas como canotaje de velocidad, levantamiento de pesas y kárate.

Con información de EFE.