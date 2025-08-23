HomeLocalRepara JMAS más de 100 daños en tomas domiciliarias durante doble jornada de “Chihuahua Sin Fugas”.
Repara JMAS más de 100 daños en tomas domiciliarias durante doble jornada de “Chihuahua Sin Fugas”.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, realizó una doble jornada del programa “Chihuahua Sin Fugas”, donde prestó más de 100 servicios en domicilios de las colonias Sierra Azul y La Galera.

Los trabajos realizados se hicieron sin costo e incluyeron composturas en medidores, fregaderos, tinacos y llaves de jardín, en beneficio de más de 400 vecinos. También se recibieron más de 70 gestiones que fueron canalizadas a las áreas correspondientes.

Como parte de la visita se invitó a los vecinos a registrarse en la aplicación móvil de los “Aguardianes”, para realizar reportes e informarse sobre acciones referentes al cuidado del agua y acceder a las recompensas que ofrecen los más de 70 patrocinadores del proyecto.

La JMAS Chihuahua exhorta a sus usuarios a estar pendientes de las redes sociales del organismo, para conocer las colonias que serán visitadas durante las próximas semanas y colaborar en la erradicación del desperdicio del agua potable en la capital.

