Repara JMAS más de 100 daños en tomas domiciliarias durante doble jornada de “Chihuahua Sin Fugas”.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, realizó una doble jornada del programa “Chihuahua Sin Fugas”, donde prestó más de 100 servicios en domicilios de las colonias Sierra Azul y La Galera.

Los trabajos realizados se hicieron sin costo e incluyeron composturas en medidores, fregaderos, tinacos y llaves de jardín, en beneficio de más de 400 vecinos. También se recibieron más de 70 gestiones que fueron canalizadas a las áreas correspondientes.

Como parte de la visita se invitó a los vecinos a registrarse en la aplicación móvil de los “Aguardianes”, para realizar reportes e informarse sobre acciones referentes al cuidado del agua y acceder a las recompensas que ofrecen los más de 70 patrocinadores del proyecto.

La JMAS Chihuahua exhorta a sus usuarios a estar pendientes de las redes sociales del organismo, para conocer las colonias que serán visitadas durante las próximas semanas y colaborar en la erradicación del desperdicio del agua potable en la capital.