Prevé Protección Civil Municipal días cálidos con máximas de 32°C este fin de semana

La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, para este fin de semana del 24 al 24 de agosto, se espera días mayormente soleados y muy baja probabilidad de precipitación.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, para este viernes 22, se espera cielo despejado, con máxima de 31 °C y mínima de 19 °C.

El sábado 23 prevén continue soleado con máxima de 32 °C y mínima de 19 °C; y finalmente, para este domingo 24, se prevé cielo mayormente soleado, con máxima de 30 °C y mínima de 19 °C.

Recomendaciones:

Mantenerse hidratados y evitar exposición prolongada al sol.

Usar ropa ligera, protector solar y gafas/ gorra al aire libre.

Conducir con precaución ante rachas de viento.

Ante cualquier emergencia, comunicarse al 9-1-1.