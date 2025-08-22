Bomberos demuestran su destreza y resistencia en el “Bombero Challenge”

Como parte de los festejos por el Día del Bombero que tuvieron lugar del 20 al 22 de agosto en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU) se llevó a cabo el “Bombero Challenge 2025”, en donde decenas de elementos participaron para demostrar su capacidad en cinco pruebas.

El evento tuvo como objetivo reconocer la valentía y el esfuerzo de las y los bomberos, así como poner a prueba las habilidades físicas y técnicas que diariamente utilizan en su labor de salvar vidas y proteger a la comunidad.

Durante las competencias, los participantes demostraron su capacidad en pruebas que simulan situaciones reales de emergencia como ponerse su equipo de protección personal en el menor tiempo posible y cruzar un túnel hecho con tambos de lámina para enseguida entregar la estafeta a otro más que carga una pesada manguera a una torre de cuatro pisos donde levanta con una cuerda una manguera en bulto y regresa a tierra donde otro competidor toma un pesado marro para hacer avanzar una llanta varios metros.

Estas pruebas se realizaron el miércoles 20: – Puesta de equipo personal y cruce de túnel.- Ascenso de torre y jalón de cuerda.- Golpe de marro y marcha de granjero.- Enrollado de manguera y volteado de llanta.- Tiro al blanco con chorro de agua y rescate de víctima.Los equipos de cinco personas se hicieron llamar:- Fire bulls- Fire hogs- The smoke eaters – Los Valientes- Iscuu team – Fenix- Los my friends – Chico’s Malos – Abatefuegos 3.0Para el jueves 21, equipos de cuatro bomberos en rama varonil y femenil escalaron con su equipo puesto, una torre de cuatro pisos por siete ocasiones para simular un edificio de 28 pisos.

Cada una de las pruebas exigió gran esfuerzo físico y trabajo en equipo, además de disciplina y concentración, reflejando la preparación continua que caracteriza a los cuerpos de bomberos.

El “Bombero Challenge” 2025 no solo fue una competencia deportiva, sino también un espacio de convivencia y aprendizaje que reforzó los lazos de hermandad entre los elementos, recordando a la ciudadanía la importancia de su labor diaria y fue presenciado por su familia.

Con actividades como estas, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, refrenda su compromiso de impulsar la capacitación, el reconocimiento y la dignificación de quienes entregan su vida al servicio de la comunidad.