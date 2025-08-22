Arrancan segunda etapa del Módulo de Desarrollo Urbano con Ventanilla Multi-trámite

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, inició la segunda etapa del Módulo de Desarrollo Urbano con Ventanilla Multi-trámite, herramienta tecnológica que forma parte del Sistema Recaudador Municipal y que busca optimizar la atención y gestión de trámites, ofreciendo a la ciudadanía un servicio más ágil, eficiente y moderno.

En esta nueva fase, se incorporarán los trámites pendientes de diversas áreas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología mediante un diagnóstico integral de procesos, requisitos y etapas para su automatización.

El objetivo es mejorar la calidad y operatividad de los servicios, en alineación con la estrategia de modernización del Catastro y la consolidación de un catastro multifinalitario que permita una gestión urbana eficiente y sostenible.

Los principales objetivos de esta segunda etapa incluyen:

Integrar al sistema los trámites de áreas como Inspección de Obra, Topografía, Planeación Ambiental, Control y Vigilancia Ambiental, Fraccionamientos, entre otros.

Implementar en los primeros tres meses los trámites simples identificados en el análisis técnico, y en seis meses, los trámites complejos.

Incorporar identificadores que permitan reconocer obras dentro del polígono prioritario “Ciudad Cercana” y monitorear el número de trámites por turno.

Conectar digitalmente los departamentos internos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Con la implementación de esta segunda etapa, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso con la modernización de los procesos de atención ciudadana, apostando por la tecnología como aliada para un desarrollo urbano ordenado, sostenible y transparente.