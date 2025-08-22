Descarta alcalde cambios en el gabinete previo al informe

El alcalde Marco Bonilla, descartó hacer cambios en su gabinete ni antes ni después de su informe, ya que recordó sus funcionarios están en evaluación constante y no se necesita de un plazo especifico.

Destacó la importancia de dar seguimiento constante a las acciones de su equipo de trabajo, al asegurar que la evaluación de resultados en cada dependencia es una tarea diaria.

Bonilla Mendoza subrayó que este proceso de revisión forma parte esencial de la gestión pública y tiene como objetivo fortalecer la eficiencia y la transparencia en todas las áreas de la administración.

Finalmente, señaló que ya se encuentran enfocados en la preparación de su próximo informe de gobierno, en el cual se reflejarán los avances logrados y las medidas implementadas para garantizar un gobierno eficaz y comprometido con la ciudadanía. El cual se presentará el próximo 4 de septiembre en el Expo Chihuahua