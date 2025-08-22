Gestiona Chihuahua reapertura de frontera con EE.UU. para exportación de ganado

La Secretaría de Desarrollo Rural sostuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales e internacionales, con el objetivo de avanzar en la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos para la exportación de ganado.

Durante los encuentros con autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se revisaron y fortalecieron los protocolos de sanidad ganadera.

Se acordó trabajar de manera coordinada con los estados exportadores para reforzar la vigilancia contra el gusano barrenador de ganado (GBG), y se solicitó la acreditación a los médicos veterinarios chihuahuenses con conocimientos especializados en la mosca de dicho gusano.

En la reunión con Cristóbal Zepeda, representante en México del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales (APHIS por sus siglas en inglés), se expuso el programa de vigilancia sanitaria que implementa Chihuahua, que avanza en las gestiones para lograr la reapertura de la frontera.

“Seguimos con el refuerzo de protocolos y acciones de prevención al GBG, para dar certeza a los ganaderos de Chihuahua, de que se trabaja para reactivar esta actividad comercial tan importante para nuestro estado”, puntualizó Mauro Parada, Secretario de Desarrollo Rural.