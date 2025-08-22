Inicia Municipio remodelación del centro comunitario Nuevo Triunfo

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, inició con la remodelación del centro comunitario Nuevo Triunfo, uno de los proyectos ganadores en el Distrito 17 de la reciente edición del Presupuesto Participativo.

Gracias al esfuerzo y la unión de los vecinos, la propuesta de remodelación del centro comunitario es hoy una realidad tras conseguir más de 5 mil votos en la consulta pública y ser la segunda opción más votada en su Distrito.

Entre las labores a realizar se encuentra la construcción de una cancha de usos múltiples y la ampliación de un área para consultorio, así como la remodelación de baños, salones y oficinas, significando una inversión de más de 4 millones de pesos.

Este nuevo espacio que beneficiarán a mil 500 personas del sector ayudará a que mediante actividades deportivas, culturales, educativas y de apoyo social se fomente la integración vecinal, la prevención de conductas de riesgo y el desarrollo de habilidades que mejoran la calidad de vida de la comunidad.

Las instalaciones remodeladas no solo serán un lugar de encuentro, sino también un símbolo de la colaboración y el compromiso que existe entre ciudadanía y Gobierno Municipal para construir entornos dignos, seguros y llenos de oportunidades para todos.